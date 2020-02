Gemengde reacties op coronavirus Diemen: "Een hoop paniek en weinig goede informatie"

DIEMEN - Het nieuws van een corona besmetting in Diemen zorgde voor gemengde reacties. Vrijdagmorgen werd bekend dat een vrouw uit Diemen positief is getest op het coronavirus. De vrouw zit in thuisisolatie.

Het coronavirus is het gesprek van de dag in Diemen: "Het is natuurlijk erg, maar het is zoals het is", concludeert een bezoeker van het winkelcentrum. "Een hoop paniek en weinig goede informatie", analyseert een ander. Een oudere mevrouw mengt zich in het gesprek: "Ik heb extra zeep gekocht om mijn handen te wassen."

Eerder vandaag werd bekend dat kinderdagverblijf CompaNanny Atlas Arena in Amsterdam de deuren voorlopig sluit. Dit gebeurt nadat het coronavirus bij de moeder van een kind van de vestiging is geconstateerd. Het kind zelf vertoont ook ziekteverschijnselen. Dat schrijft het kinderdagverblijf in een e-mail aan de ouders.