Ook coronabesmetting bij partner en jongste kind vrouw Diemen

DIEMEN - Ook de partner en het jongste kind van de vrouw bij wie gisteren het coronavirus is vastgesteld, zijn besmet geraakt. Dat heeft het RIVM zojuist bekend gemaakt. Vrijdag werd bekend dat de Amsterdamse vrouw, die op dit moment in Diemen woont, in thuisisolatie is geplaatst nadat het virus bij haar was geconstateerd.

Net als de vrouw, worden ook haar partner en het jongste kind in thuisisolatie geplaatst. Bij beiden wordt nu ook weer een contactonderzoek gestart.

De vrouw was gisteren de tweede inwoner van Nederland die besmet is geraakt met het virus. Vorige week was zij in Italië in de regio Lombardije. Het RIVM bevestigt nu dat ook de partner in die regio is geweest.

Volgens de GGD heeft de vrouw milde klachten en kan ze daarom thuis in isolatie. Het virus werd gisternacht vastgesteld door laboranten van het Amsterdam UMC. Dat overigens ook haar werkgever is. Het ziekenhuis heeft laten weten dat de vrouw niet in contact staat met patiënten en alleen donderdag even kort aanwezig was op het werk.