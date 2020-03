De Peiling: Heb jij last van het grote tekort aan sociale huurwoningen?

NOORD-HOLLAND - Noord-Holland heeft een groot tekort aan sociale huurwoningen. In veel gemeenten zijn lange wachtlijsten. Dat zorgt voor allerlei problemen. Volwassen kinderen kunnen bijvoorbeeld het huis niet uit. Scheidende partners vinden geen nieuwe woonruimte. Heb jij last van het tekort aan sociale huurwoningen?

In de knel

Overal in de provincie zitten Noord-Hollanders in de knel door het tekort aan sociale huurwoningen. Zo is de 31-jarige Roxan weer bij haar moeder in Amstelveen ingetrokken. Ze staat al meer dan 10 jaar ingeschreven bij Woningnet, maar maakt geen enkele kans als er een woning beschikbaar komt. "Een enkele keer ben ik nummer 80, maar vaak genoeg sta ik een stuk lager op de lijst."

Te weinig nieuwbouw

"Er worden al jaren te weinig sociale huurwoningen gebouwd", zegt Marcel Trip van de Woonbond. De verhuurdersheffing is daar volgens hem mede schuldig aan. Een belasting, die verhuurders betalen op het aanbieden van sociale huurwoningen."We zijn het enige land ter wereld waar je als verhuurder een soort boete betaalt voor het aanbieden van sociale huurwoningen. Dat zorgt er voor dat er veel minder geld is voor het bouwen van nieuwe huizen."

Lage inkomens

Volgens stedenbouwkundige Hugo Priemus is er nog een reden dat er te weinig sociale huurwoningen worden gebouwd. Soms is het bewust beleid van gemeenten, die meer kunnen verdienen aan de grond als er koophuizen op worden gebouwd. Daarnaast zegt Priemus dat gemeenten er ook niet om staan te springen dit type woning te bouwen. "Sociale huurwoningen zorgen er ook voor dat je mensen met een laag inkomen in je gemeente houdt, die misschien geen baan hebben en vaker een beroep zullen doen op sociale voorzieningen, waar gemeenten veelal voor moeten opdraaien."



150 wachtenden voor me

Emmy Leegwater (63) controleert iedere dag meerdere keren de website van de woningcorporatie voor een huurwoning. "Vaak ben ik de eerste die reageert, maar dan zijn er toch weer 150 wachtenden voor me." Ze huurt sinds haar scheiding een particuliere woning in Tuitjenhorn. Noodgedwongen woont ze er met haar zoon en kleinzoon. "Alleen kan ik het niet betalen."

