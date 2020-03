Brutale inbrekers munten het nu ook overdag op Helderse woningen

DEN HELDER - Den Helder en omgeving wordt de afgelopen week geteisterd door inbrekers. Op maar liefst twaalf verschillende gelegenheden is er ingebroken in woningen.

In ieder geval een deel van die inbraken is overdag of aan het begin van de avond gepleegd. De politie van Den Helder licht op Facebook drie verschillende woninginbraken uit die allemaal gister plaatsvonden.

Opvallend is dat in alle drie de gevallen een raam of deur geforceerd zijn. Bij in ieder geval twee van die inbraken werd buit gemaakt, bij de derde wordt dit nog onderzocht.

Het is niet de eerste keer dat het raak is. Deze week werd er al ingebroken op de Meester Tigchelaarstraat, de Azaleastraat (twee keer), de J.S. Kleinstraat, de Dirk Schrijverstraat, de C.G. Geusstraat, de A.J. Cristalstraat, de Duinroosstraat en de Brouwerstraat.

De politie roept mensen daarom op om hun deuren en ramen ook overdag goed af te sluiten en bij een verdachte situatie gelijk contact te zoeken met de politie.