PURMEREND - De politie is op zoek naar twee mannen die aan het begin van de avond een woninginbraak hebben gepleegd op de Suezweg.

Volgens de politie gaat het om twee daders die donker gekleed zijn. Beide mannen hebben een hoodie en een trainingsbroek aan. "Er is dus veel politie aanwezig in Weidevenne", legt de politie uit op Facebook.

Het is niet bekend wat de dieven hebben buitgemaakt. Evenmin is bekend of de bewoners van het getroffen huis thuis waren.