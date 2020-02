Bol.com verwijdert producten na valse beschermingsclaims tegen coronavirus

Wie zoekt in de winkel naar 'corona virus', kreeg tot voor kort een lijst met producten met bedenkelijke claims. "Bescherm uzelf tegen (2019-nCoV) virussen, bacteriën en stofdeeltjes!", viel er te lezen bij een stofkapje voor in de bouw.

Volgens de woordvoerder gaat het om "tientallen producten", die in de producttitel of omschrijving verwezen naar het coronavirus of de daarnaast gebruikte benamingen als 2019-nCOV of Covid-19.

Misbruik van systeem

De producten zijn te koop via Bol.com, maar worden geleverd door externe leveranciers. "Onze partners zijn niet eerlijk en misbruiken het systeem", laat een woordvoerder weten. "We zijn bezig om maatregelen tegen ze te nemen."

Bol.com gaat klanten die een 'beschermset' hebben gekocht, niet actief benaderen. Ze worden aangeraden "contact op te nemen de instanties". Wel kunnen ze het product terugsturen en hun geld terugkrijgen.