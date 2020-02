Transportbedrijf Noord-Scharwoude neemt maatregelen tegen corona: "Ik kan niet anders"

NOORD-SCHARWOUDE - Transportbedrijf 'De Waard Transport' uit Noord-Scharwoude moet met de uitbraak van het coronavirus in Italië noodgedwongen maatregelen nemen. Het bedrijf rijdt dagelijks naar Italië en heeft een vestiging in het noorden van het land.

Adobe Stock

"Toen ik het nieuws hoorde waren we al onderweg naar Italië", vertelt Cees De Waard, directeur van De Waard Transport. "Ik heb zo snel mogelijk mijn werknemers geïnformeerd over de maatregelen die zij zelf kunnen nemen. Je moet dan denken aan regelmatig handen wassen maar het is ook belangrijk om niet in de buurt te komen van mensen die hoesten."

Het transportbedrijf is 'Italië-specialist' en levert Nederlandse producten aan Italië en andersom. Volgens De Waard lopen de chauffeurs echter niet al te veel risico: "Wij komen niet echt in steden en dus ook niet in de geïsoleerde gebieden, we leveren onze producten af op de randwegen." Desondanks moet De Waard maatregelen nemen: "De mondkapjes en desinfecterende zeep zijn vandaag binnengekomen."