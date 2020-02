OM eist twee jaar cel voor veroorzaken dodelijk ongeluk op Afsluitdijk

DEN OEVER - "Het spijt me. Het spijt me oprecht. Ik ga alles doen wat in mijn vermogen ligt om jullie te helpen." Jeroen M. (47) uit het Friese Gorredijk barst in tranen uit. Vorig jaar januari botste hij achterop de auto van de 53-jarige Peter Karsten uit Minnertsga. De man was op slag dood. Voor het veroorzaken van het ongeluk eist het Openbaar Ministerie vandaag twee jaar onvoorwaardelijke celstraf.

"Ik zat onwetend te leren voor een tentamen toen de deurbel ging", vertelt Karstens dochter in haar verklaring over die bewuste 28 januari 2019 . "Mijn huisgenoot deed open. De politie stond voor de deur." Haar leven stond op dat moment stil. "Mijn vader heeft onnodig zijn leven verloren. Nooit meer hoor ik zijn stem of zijn herkenbare lach. Nooit meer kan ik hem vastpakken en bedanken voor wat hij voor me heeft gedaan."

Vorig jaar werd tijdens de regiezitting duidelijk dat Jeroen M. 200 kilometer per uur moet hebben gereden. Het slachtoffer reed zo'n 93 kilometer per uur. Toen al trok de verdachte dat in twijfel, waarna nieuw onderzoek is gedaan. Toch blijft de politie bij haar eerdere oordeel. M. was het daar duidelijk niet mee eens, al leek hij zijn verklaring wel aan te hebben gepast. Waar hij eerder verklaarde 130 kilometer per uur te hebben gereden, was dit nu verhoogd naar 150 á 160 kilometer per uur.

De conclusie dat hij zwaar dronken achter het stuur moet hebben gezeten, wees hij van de hand. Hij bleef erbij dat hij bij het etentje voor zijn vertrek maar drie rosés had gedronken en niet meer. Dat er ook een wodkafles in de auto was gevonden en dat hij 'recalcitrant was', de ambulance had willen ontvluchten en op alle mogelijke manieren een bloedtest had geweigerd, deed daar voor hem niets aan af. "Ik was vooral in shock."