Goede vriend dodelijk slachtoffer Afsluitdijk boos: "Zijn autolichten deden het wél"

DEN OEVER - De achterlichten van het 53-jarige slachtoffer van een ongeluk op de Afsluitdijk deden het niet of nauwelijks. Toen Wilfred Assink uit het Overijsselse Overdinkel dat las, moest hij het proberen recht te zetten. Want goede vriend Peter Karsten was geen onzorgvuldige rijder. "Het was juist een hele rustige man."

Op 18 januari zag Wilfred hem nog, Peter uit het Friese Minnertsga, toen ze allebei op een nieuwjaarsreceptie in Ede waren. "Hij is net als ik een fervent radio-amateur", zegt Assink tegen NH Nieuws. "Vandaar dat we op de receptie van een radio-amateurvereniging waren. Ik stond met nog een aantal mensen op de parkeerplaats toen hij kwam aanrijden."

Het was donker, dus de autolichten waren aan. "Hij zocht een parkeerplaats en trapte op de rem toen hij er eentje had gevonden." Assink zag de remlampen, maar had er verder geen acht op geslagen.

Lees ook: "Veroorzaker van dodelijk ongeluk op Afsluitdijk reed 200 km per uur"

Tien dagen later gebeurde het ondenkbare: Karsten reed op de Afsluitdijk en kwam aan de Noord-Hollandse kant in botsing met een andere auto. Hij overleefde de kop-staartbotsing niet. De andere automobilist, een inmiddels 47-jarige Fries, moest deze week voor de rechter verschijnen bij een regiezitting. Daar verklaarde hij dat de achterlichten van het slachtoffer hadden gefaald. Assink kon het niet geloven. "Tien dagen eerder deden ze het nog gewoon. Het lijkt me sterk dat de lampjes tussen 18 en 28 januari stuk zijn gegaan."

'Paardendokter'

Het strookt ook niet met het karakter van Karsten, vindt Assink. "Hij was een vertegenwoordiger van diervoederen en reisde zodoende het hele land door. We noemden hem ook wel de 'paardendokter', omdat hij altijd wel een middeltje had om een ziek paard mee op te knappen. Hij was heel sociaal, altijd in voor een 'bakkie'. Gewoon een rustige man."

Assink had zich niet gerealiseerd dat wat hij had gezien, mogelijk van belang kon zijn voor het onderzoek naar het overlijden van Karsten. "Maar op advies van de politie ga ik het alsnog officieel doorgeven."

De rechtszaak tegen verdachte Jeroen N. wordt na verder onderzoek voortgezet. Zijn rijbewijs krijgt hij voorlopig nog niet terug.