"Veroorzaker van dodelijk ongeluk op Afsluitdijk reed 200 km per uur"

DEN OEVER - De veroorzaker van het dodelijke ongeluk afgelopen januari op de Afsluitdijk reed 200 kilometer per uur. Dat is gebleken uit politieonderzoek, zo werd gisteren duidelijk bij een regiezitting in de rechtbank in Alkmaar. Verdachte Jeroen N. (47) uit Gorredijk ontkent overigens: hij houdt vol dat hij niet harder dan 130 kilometer per uur reed.

Bij het ongeluk kwam een 53-jarige man uit Minnertsga om het leven. De verdachte, net als het slachtoffer een Fries, had gisteren gevraagd om nader onderzoek naar de snelheid, zo schrijft het Noordhollands Dagblad.

Hier ging het Openbaar Ministerie in mee. Er is nog veel onduidelijk over de toedracht van het dodelijke kop-staartbotsing. Zo denkt de politie dat het ongeval op de rechter weghelft heeft plaatsgevonden, terwijl M. aangeeft op de linker weghelft te hebben gereden en er 'plotseling een auto voor hem opdook'.

De achterlichten van de auto van het slachtoffer zouden hebben gefaald, volgens een getuige. Eén deed het helemaal niet, de ander gaf een beetje licht. Daar wordt ook verder onderzoek naar gedaan, beloofde het Openbaar Ministerie.

In de wagen van de verdachte trof de politie een fles wodka aan. M. zou na het ongeval een bloedonderzoek hebben geweigerd: hij zou zich 'vervelend en tegendraads' hebben gedragen. Volgens de verdachte had hij enkel om het legitimatiebewijs gevraagd van de arts, die vervolgens de verdacht toen boos is weggelopen.

Het rijbewijs van M. blijft voorlopig nog ingetrokken. Hij werd al twee keer eerder betrapt op rijden met drank op.