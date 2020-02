Bezwaren tegen hoogbouw Zevenhuis: "Om te huilen dat dit het uitzicht wordt"

ZWAAG - De dorpsraad van Zwaagdijk-West is woest over de nieuwe plannen voor de hoogbouw op bedrijventerrein Zevenhuis. Op de plek waar 10 meter hoog gebouwd zou worden, komt nu een pand van maar liefst 15 meter hoog.

"Voor de meesten is dit echt een ramp. Er zijn bewoners die letterlijk huilen dat dit in hun achtertuin gebeurt. Dit dorp heeft, ook met de nieuwe Westfrisiaweg, nu wel genoeg te lijden gehad", vindt Giel Nijpels van dorpsraad Zwaagdijk-West.

In oktober vorig jaar kwam de dorpsraad er door een artikel in de krant achter dat de gemeente Hoorn de bouw op Zevenhuis wil toestaan tot een hoogte van 15 meter. Dit zou gaan om een strook waar eigenlijk maar 10 meter is toegestaan volgens het bestemmingsplan. Nijpels: "Er zijn zoveel afspraken geschonden. Dit laten we niet gebeuren en we zullen als het moet, doorgaan tot de Raad van State."

Reactie gemeente Medemblik

Bedrijventerrein Zevenhuis staat op grondgebied van de gemeente Hoorn. Het dorp Zwaagdijk-West valt onder de gemeente Medemblik.

Zodoende maakt de gemeente Medemblik ook bezwaar tegen de hoogbouw. Wethouder Andrea van Langen laat in een reactie weten: "Wij vinden het onbegrijpelijk dat het college van Hoorn niet is teruggekomen op het besluit om 50 procent af te wijken van de in het bestemmingsplan afgesproken bouwhoogte. Zij hebben het niet voorgelegd aan onze raad. Ze weten dat dit grote gevolgen heeft voor de inwoners van Zwaagdijk-West."

Ook op de inmiddels aangeplante groenstrook, die het zicht op de gebouwen moet verminderen, is kritiek uitgesproken. Zo schrijft de dorpsraad in het bezwaar: "De bomen die geplant zijn doen er 27 jaar over om volledig te groeien en het zicht van hoogbouw te belemmeren. Ook is er geen overleg geweest met de bewoners. Dit was wel beloofd."

Terug naar originele afspraken

Na gesprekken met inwoners lijkt de gemeente Hoorn tot inkeer te komen. Het college heeft besloten om zich voor toekomstige bouwaanvragen te houden aan de oude afspraken. "Voor de toekomstige plannen kijken we eerst naar het bestemmingsplan, waarbij vooraf overleg plaatsvindt met de raad."

Maar voor het plan dat er nu ligt, komt die intentie te laat. Daarnaast kan wethouder Arthur Helling van Hoorn ook geen garanties geven voor de toekomst. "Er kan altijd een uniek geval voorkomen, waar bijvoorbeeld veel werkgelegenheid beschikbaar komt. We willen dat dan toch toestaan, maar dan gaan we wel eerst met de gemeente Medemblik."