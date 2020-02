Alarmerende resultaten na thuisbezoeken van apothekers: "Ziekenhuisopnames voorkomen"

Stichting ZZWW heeft eind vorig jaar op eigen initiatief besloten dat ze bij patiënten langs wilden gaan, die recent ontslagen waren uit het ziekenhuis. ZZWW wilde hierbij gaan controleren of deze mensen wel de juiste medicijnen slikken en of ze niet te veel slikken.

Alarmerend resultaat

Bij 26 'kwetsbare ouderen' is een thuisbezoek ingepland van de lokale apotheker en de resultaten van dit onderzoek zijn volgens de stichting 'alarmerend'. "Met deze huisbezoeken alleen, konden we al vier ziekenhuisopnames voorkomen", aldus Van Hilten. "Ons standpunt dat een professioneel huisbezoek bijdraagt aan veiliger en minder medicijngebruik is met het onderzoek bevestigd."

De bezoeken zijn afgelegd bij mensen die recent ontslagen waren uit het ziekenhuis. Het ging hierbij om ouderen die door de opname een wijziging in hun medicijngebruik meekrijgen. Bij het huisbezoek keek de apotheker in de kast en werd het gebruik besproken. Meer dan de helft van de ouderen geeft zowel aan dat ze het moeilijk vinden om de medicijnen uit elkaar te houden, als dat ze vinden dat ze bij het vertrek uit het ziekenhuis geen goede uitleg hebben gehad over de nieuwe wijze waarop ze de pillen moeten nemen.

Verkeerde doseringen

Volgens ZZWW zou een bezoek van de apotheker na thuiskomt goed werken. "Er komt veel op je af bij een ziekenhuisopname. Niet alle informatie die je daar dan krijgt, blijft je bij." Door het nemen van de verkeerde pillen op het verkeerde moment, aanvullend op al eerdere medicatie en de nieuwe hoeveelheden, kunnen gevaarlijk zijn voor de gezondheid. Hierdoor ligt een complicatie of nieuwe ziekenhuisopname op de loer.

Omdat ZZWW een stichting is die bestaat uit enthousiaste ouderen die opkomen voor de West-Friese zorg, hebben ze niet het budget om het onderzoek verder uit te rollen. Daarom hopen ze dat zorgverzekeraar VGZ hun eerste aanzet voor onderzoek verder wil oppakken en uitrollen in de regio en mogelijk verder in het land.

De resultaten van het onderzoek vindt de West-Friese stichting dusdanig prangend, dat ze een brief gaan schrijven naar minister Bruno Bruins van Medische Zorg en Sport.

NH Nieuws en WEEFF mochten mee met een thuisbezoek van dit onderzoek. Bekijk hier de reportage: