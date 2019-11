West-Friesland Proef met thuisbezoek apothekers: "Ik nam laatst een vuilniszak vol medicijnen terug"

In West-Friesland is een proef gestart met thuisbezoek door apothekers. Op verzoek van Stichting Zorg Zoals de Westfries het Wil (ZZWW) wordt gekeken in hoeverre patiënten met veel medicijnen nog wel de juiste gebruiken. En dat blijkt nog best vaak mis te gaan.

NH Nieuws

"Bijvoorbeeld medicijnen die eigenlijk al weken gestopt hadden moeten zijn. Soms gaat het dan zo mis dat mensen in het ziekenhuis worden opgenomen. Op deze manier willen we fouten voorkomen en het medicijngebruik op orde brengen", legt apotheker Corien Dekker uit. Ze is op bezoek bij een patiënt in Bovenkarspel.



De man is net uit het ziekenhuis ontslagen en heeft een kast vol met medicijnen. Al snel blijkt dat veel daarvan niet meer gebruikt mag worden. "Hij gebruikt medicijnen dubbel, maar ook pillen die hij eigenlijk niet meer moest slikken. Mogelijk had dat nog een ziekenhuisopname kunnen opleveren." De man krijgt vanaf nu een rol, waar de dagelijkse porties in zakjes zijn verdeeld (baxterrol).

Quote "Bij een vrouw nam ik een vuilniszak vol onnodige medicijnen mee. Die voelde zich daarna ook beter." apotheker Corien dekker