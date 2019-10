Controle op medicijngebruik in West-Friesland: "La vol met pillen hoeft niet"

WEST-FRIESLAND - Stichting Zorg Zoals de Westfries het Wil (ZZWW) financiert een proefproject waarbij een apotheker tot eind december huisbezoeken gaat maken, om het medicijngebruik van patiënten te controleren. "Daarmee kunnen ernstige medische fouten worden voorkomen en kunnen de zorgkosten verlaagd worden", aldus het ZZWW.

Een farmaceutisch consulent van Apotheek Stede Broec gaat de controles uitvoeren en bezoekt tot eind december dertig patiënten in de regio, die vier of meer verschillende soorten medicijnen slikken. Inmiddels zijn al zeven mensen bezocht, 'en daar komen inderdaad fouten bovendrijven', vertelt ZZWW.

Uit een enquête die het ZZWW heeft uitgevoerd onder hun patiënten, kwam naar voren dat er behoefte is aan de huisbezoeken. Medicijngebruik zou bij patiënten soms problemen opleveren en dus willen ze daar hulp bij. Een huisbezoek met een medicijnbeoordeling kon volgens ZZWW de uitkomst gaan bieden.

'Zoveel is niet nodig'

"Als je vanuit het ziekenhuis ineens thuiskomt met allemaal nieuwe en verschillende medicijnen, weet je soms even niet meer hoe het ook alweer zat", legt farmaceutisch consulente Dekker uit - die de huisbezoeken doet. "Soms schrijven artsen daarnaast veel te veel voor of nemen mensen ze bijvoorbeeld niet meer in. Dat kun je er met zo'n bezoek goed uitfilteren. Een la vol met pillen hoeft helemaal niet."

Tijdens het bezoek wordt goed gekeken of de medicijnen elkaar niet tegen spreken of elkaars werking juist versterken. Dat kan namelijk ernstige medische gevolgen hebben. Dekker bespreekt bij de mensen thuis hun gebruik en of ze problemen of onduidelijkheden hebben.

Het project wordt op 1 januari afgerond en dan wordt gekeken of het ZZWW zich inderdaad verder gaat inzetten om meer apothekers in West-Friesland bij de mensen thuisbezoeken in te plannen. "We moeten de conclusies afwachten maar we vermoeden dat het erg effectief zal zijn", aldus het ZZWW.