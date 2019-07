Illegale medicijnenhandelaar blijft langer vast zitten

ENKHUIZEN - Arnoud L. uit Enkhuizen blijft langer in voorarrest vanwege illegale medicijnenhandel. Dat heeft de rechter vandaag bepaald. De rechtszaak tegen de 51-jarige man wordt op 10 oktober inhoudelijk behandeld.

Volgens de rechter is de beschuldiging te ernstig om de man tussentijds vrij te laten. Eerder dit jaar werd in een loods die werd gehuurd door L. een grote hoeveelheid medicijnen aangetroffen. Hij verkocht die om zijn drugsverslaving te bekostigen. Zijn advocaat Hugo ter Brake laat weten het jammer te vinden dat zijn cliënt in de gevangenis moet blijven. "Ik pleitte om hem vrij te laten. Hij wil dolgraag geholpen worden en naar een afkickkliniek."

Lees ook: Enkhuizer opnieuw vast voor handelen in medicijnen: "Deze zaken zie je niet vaak"



Maar volgens de rechter is de kans op herhaling nu te groot. Vorig jaar april werd L. ook al veroordeeld tot een celstraf van 50 dagen, een jaar voorwaardelijk en een taakstraf van 120 uur vanwege de grootschalige handel in medicijnen. In september werd hij weer veroordeeld, dit keer voor acht maanden, voor het bezit van amfetamine en het dreigen met een alarmpistool.

'het is een trieste zaak'

In maart kwam hij vrij, maar al snel ging het dus weer mis. En dus hangt L. mogelijk weer een flinke straf boven het hoofd. "Het is een trieste zaak. De reclassering gaat samen met een psychiater een rapport maken om tot een behandelingsplan te komen. Dat wil mij cliënt ook graag. Maar dat gaat nog niet lukken voordat zijn zaak op 10 oktober dient", aldus advocaat ter Brake.