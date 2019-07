Enkhuizenaar opnieuw vast voor handelen in medicijnen: "Deze zaken zie je niet vaak"

ENKHUIZEN - De 51-jarige Arnoud L. uit Enkhuizen zit opnieuw vast voor in het bezit zijn van en het handelen in medicijnen. De Enkhuizenaar is de afgelopen jaren al vaker tegen de lamp gelopen met zijn illegale medicijnenhandel. “Hij doet dit om zijn eigen verslaving te bekostigen”, zegt zijn advocaat Hugo ter Brake.

Vorig jaar april werd L. nog veroordeeld tot een celstraf van 50 dagen, een jaar voorwaardelijk en een taakstraf van 120 uur vanwege de grootschalige handel in medicijnen. Daarnaast moest hij van het Openbaar Ministerie ook een bedrag van ruim 90.000 euro aan de Staat terugbetalen.



In september moest Arnoud L. opnieuw voor de rechtbank verschijnen. Dit keer niet voor illegale medicijnhandel, maar vanwege een bedreiging en het in het bezit hebben van amfetamine en een alarmpistool. Nu veroordeelde de rechter hem tot acht maanden cel.



Weer in de fout

In maart dit jaar kwam L. eerder vrij, maar wel onder de voorwaarde dat hij bij zijn moeder ging wonen en bij de kringloopwinkel ging werken, maar al snel ging het weer mis. Hij kreeg ruzie met zijn moeder, die vervolgens de reclassering belde. Ook kwam de politie er na een tip achter dat L. een opslag huurde, die vol bleek te liggen met medicijnen. Het OM verdenkt hem er nu van dat hij, terwijl hij in de gevangenis zat, nog steeds in medicijnen handelde. Vandaag wordt bekend of hij langer vast moet blijven zitten hiervoor.



Volgens Ter Brake zie je niet vaak dat er een rechtszaak is over illegale medicijnhandel. "De rechtszaken gaan altijd over drugs." Terwijl er volgens hem wel veel in wordt gehandeld: "Apothekers hebben vaak moeite om alle medicijnen te kunnen verkrijgen, we verwachten dat de handel in medicijnen groter wordt."



Afkickkliniek

De advocaat gaat proberen zijn cliënt vrij te pleiten. "Hij wil dolgraag naar een afklickkliniek, zodat hij af kan van zijn verslaving aan opiaten. We gaan de rechtbank verzoeken hem te schorsen op het moment dat er een dwangopname in een kliniek kan plaatsvinden."