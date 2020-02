Muiderbergse boer is onzekerheid in stikstofdossier zat: "De bank wil niet praten"

MUIDERBERG - Melkveehouder Cornelis van Diest is de onzekerheid door de hele stikstofdiscussie zat. Zijn boerenbedrijf staat daardoor al maanden stil. "De banken zijn terughoudend en je weet niet of je moet investeren in je gebouwen of in je grond, want het kan over een half jaar zomaar helemaal anders zijn."

De Muiderberger is geboren en getogen op de boerderij. Het boerenleven is hem met de paplepel ingegoten en inmiddels runt hij het bedrijf met z'n zoon. "We zitten hier ruim honderd jaar en het is hier prachtig", vertelt hij. Hij is bezig met een kavelruil, maar de banken zijn terughoudend vanwege de stikstofdiscussie die nu al bijna een jaar voortsleept. Toch kan hij de onzekerheid wel van zich afzetten. "Ik concentreer me op de dingen die ik leuk vind. Maar met name de jonge generatie die nog dertig jaar vooruit wil, wil weten waar ze aan toe is. Die onzekerheid vreet aan hen."

NH Nieuws

Van Diest hekelt de wispelturigheid van het kabinet. In plaats van de regels voortdurend te wijzigen, vindt hij dat Den Haag een eenduidige koers voor de lange termijn moet kiezen, en daaraan moet vasthouden. Fosfaatwet Toen in 2015 het melkquotum werd afgeschaft, besloot de Muiderberger zijn stal uit te breiden. "We hadden best wat jongvee, dus we dachten langzaam te groeien. We hebben een begroting voor vijf jaar gemaakt, maar toen een paar maanden later de fosfaatwet kwam, zorgde dat voor een stop. Dus we hebben wel gebouwd, maar de stal staat nog voor een gedeelte leeg." Het boerenbedrijf is dus niet zo rendabel als het zou kunnen zijn. Om de begroting toch sluitend te krijgen, klust Cornelis' zoon geregeld bij.

Quote "Wij worden tot op het kalfje nauwkeurig in beeld gebracht" Melkveehouder Cornelis van diest

Welke kant het stikstofbeleid precies opgaat, is nog niet duidelijk. Cornelis vindt in ieder geval dat niet alleen boeren, maar iedere sector z'n steentje moet bijdragen om de concentraties stikstof in de lucht terug te dringen. "Wij worden tot op het kalfje nauwkeurig in beeld gebracht en erop afgerekend, terwijl de industrie voor driekwart buiten beeld blijft en niemand weet wat daar gebeurt." De boer vindt de landelijke demonstratie vandaag dan ook belangrijk. "Het blijft nodig om aandacht te vragen, want je ziet dat andere clubs ook veel rumoer maken."