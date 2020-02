Burgemeester Haarlemmermeer ziet niets in messenverbod: "Oplossing begint thuis"

Dat schrijft ze in een betoog op haar Facebook-pagina, naar aanleiding van de ervaringen van haar Zoetermeerse collega Charlie Aptroot.

Hij draaide afgelopen weekend een nachtdienst met de politie mee, en zag tot zijn ontsteltenis hoe twee dronken 15-jarige jongens zich op straat misdroegen. Toen ze gefouilleerd werden, bleek een van hen bovendien een groot mes bij zich te dragen.

Dodelijke roofoverval

In haar betoog verwijst Schuurmans-Wijdeven naar de roofoverval bij winkelcentrum Toolenburg in december vorig jaar, waarbij een 64-jarige man werd doodgestoken. De week na de overval werden twee tieners voor het dodelijke geweld opgepakt.

"Met burgemeester Aptroot zeg ik: ouders, we moeten dit samen aanpakken. Kinderen horen 's nachts niet op straat. Kinderen van 15 drinken geen alcohol en horen helemaal niet dronken te zijn. Kinderen horen geen messen bij zich te hebben."

De Haarlemmermeerse burgemeester schrijft dat veel van haar collega's pleiten voor een messenverbod, maar daar ziet Schuurmans-Wijdeven geen heil in. "Een verbod op het dragen van messen! Ik geloof niet dat dit de oplossing is."

Puberteit

Ze benadrukt dat tieners - hoe onafhankelijk ze ook zijn - hun ouders hard nodig hebben om de grenzen van de het toelaatbare af te bakenen. "Tijdens de puberteit zoekt een kind de grenzen op: die moet een ouder duidelijk stellen, hoe moeilijk ook. Neem uw verantwoordelijk en als dat moeilijk is, vraag daarbij om hulp."

Ze roept ouders op om met hun kinderen in gesprek te gaan over het dragen van messen. Als blijkt dat een kind een mes draagt uit zelfverdediging, moet er wat haar betreft iets aan het gevoel van onveiligheid van het betreffende kind worden gedaan. "Het dragen van messen is niet normaal, ook al verheerlijken artiesten het in hun rapmuziek."