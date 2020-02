Raad van State: gaswinning onder Groet en Schoorl mag

De hoogste rechter ziet geen reden om de gaswinning in het kleine gasveld Bergen II te stoppen. De kans op aardbevingen en schade is door de stevige duingronden bij Bergen bijzonder klein. Ook de aanwezigheid van de kernreactor in Petten in de nabijheid is geen gevaar. Er wordt een veiligheidszone van vijf kilometer rond de reactor gehandteerd.

Taqa Onshore kan nu verder met de ontwikkeling van gaswingebied Bergen II. Het eniergiebedrijf wil tot 2023 bijna 300 kubieke meter gas winnen uit het veld bij Schoorl en Groet.

De uitspraak was volgens de gemeente te verwachten. "Gaswinning zo dicht onder de huizen van onze inwoners brengt forse risico’s met zich mee. Daarom proberen we altijd, hoe klein de kans ook is, om dit soort plannen van de minister tegen te houden", reageert de Bergense wethouder Klaas Valkering.