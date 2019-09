Brandbrief om gaswinning bij Bergen: "Dit gaat ten koste van de veiligheid"

BERGEN - De gemeente Bergen heeft een brandbrief gestuurd naar minister Wiebes van Economische Zaken. Meer gas winnen uit het veld vlakbij het dorp is volgens de gemeente te gevaarlijk, omdat het 'niet meer op natuurlijke wijze uit de grond gehaald kan worden'.

"Het zou gaan om het laatste beetje van het gas", vertelt wethouder Klaas Valkering van Bergen. "Dat komt er niet meer op de natuurlijke manier uit. Er moeten nu compressors gebruikt worden om het eruit te krijgen. Dat is nog een veel zwaardere vorm van winnen die de kans op aardbevingen veel groter maakt."

Mocht er opnieuw gas worden gewonnen, dan is er een kleine kans op een beving van vier op de schaal van richter.

In het verleden is Bergen al meerdere keren opgeschrikt door een aardbeving, waardoor scheuren in huizen ontstonden. "Dat heb ik nu allemaal dichtgekit", zegt een bewoner van Bergen. Hij vreest voor zijn muren bij nog meer gaswinning. "Dat kan echt niet doorgaan. Dat moet niet. Dan krijg je het nog erger."

Veiligheid inwoners

De brief van de gemeente Bergen is ook ondertekend door andere gemeenten met gasvelden. Samen hopen ze dat de minister de gaswinning verminderd. "We snappen dat de gaswinning in Groningen omlaag moeten", zegt wethouder Valkering. "We snappen ook dat we met de energietransitie nog niet zover zijn dat we geen gas nodig hebben. Alleen dat kan niet te koste gaan van de veiligheid van onze inwoners."