Explosie bij bedrijf in Amsterdam, vermoedelijk door bombrief

AMSTERDAM - In een postsorteercentrum van ABN Amro op de Bolstoen in Amsterdam heeft vanmorgen een explosie plaatsgevonden, vermoedelijk door een bombrief.

Dat gebeurde in de postkamer. Niemand is gewond geraakt.

Explosievenverkenner

Er is een explosievenverkenner van de politie opgeroepen. Ook brandweer- en ambulancepersoneel kwam ter plaatse. De straat werd enige tijd met lint afgezet, maar die afzetting is inmiddels opgeheven.

Ook in het Limburgse Kerkrade is vanmorgen een bombrief afgegaan. "Het is nog onbekend of er een verband is met de ontploffing van een briefpakket vanochtend in Amsterdam", twittert de Limburgse politie.

Verschillende bedrijven

Eerder werden er al meerdere bombrieven in verschillende bedrijven in de stad gevonden, onder meer in het Okura Hotel. Die brieven waren echter niet afgegaan.

"De ervaring leert dat als je de brief onaangetast laat, dat er niets mee gebeurt", zei een politiewoordvoerder eerder tegen AT5. "Dus hij wordt kennelijk geactiveerd op het moment dat je hem open maakt. Dan gaan de explosieven wel af."