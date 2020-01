In een postsorteercentrum van PostNL is vanochtend een bombrief gevonden. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft deze onschadelijk gemaakt.

De politie gaat ervan uit dat de brief was bestemd voor een Amsterdams autobedrijf dat zaterdag een waarschuwing had ontvangen.

Eerder werden bombrieven verstuurd in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Maastricht. Het onderzoek is nog in volle gang en er is nog geen spoor dat naar de afzender(s) leidt, meldt de politie.