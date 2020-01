Zo ziet de verstuurde bombrief eruit

Gisteren werd bekend dat er de afgelopen dagen meerdere bombrieven zijn bezorgd. Dat gebeurde bij een tankstation en een hotel in Amsterdam, bij een garage in Rotterdam en bij een makelaarskantoor in Utrecht.

Afzender CIB

Vanochtend was het opnieuw raak. De politie rukte uit voor een bombrief in het Okura Hotel; dat het explosief is inmiddels onklaar is gemaakt.