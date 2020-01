Politie: "Bombrief wordt kennelijk geactiveerd als je hem open maakt"

AMSTERDAM - De politie en EOD zijn vanmorgen in Amsterdam uren bezig geweest met een bombrief, die werd aangetroffen door het personeel van Hotel Okura.

Het hotel hoefde niet te worden ontruimd. "De ervaring leert dat als je de brief onaangetast laat, dat er niets mee gebeurt", zegt een politiewoordvoerder. "Dus hij wordt kennelijk geactiveerd op het moment dat je hem open maakt. Dan gaan de explosieven wel af. Die zullen dan behoorlijk lichamelijk letsel veroorzaken."

Sticker CIB

De brief had dezelfde kenmerken als de bombrieven die eerder in Amsterdam, Utrecht en Rotterdam zijn bezorgd. "Er zat een sticker op van het CIB. Terwijl het CIB niks te maken heeft met de bombrieven die eerder zijn verzonden. Zij gebruiken ook bedrukte enveloppen en geen stickers."

Het personeel van het hotel heeft daarom meteen 112 gebeld. "We zijn heel blij dat het personeel adequaat heeft gehandeld", aldus de woordvoerder.

Hieronder een foto van hoe de brief eruit ziet: