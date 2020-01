Bombrief bij Okura Hotel in Amsterdam, EOD doet onderzoek

AMSTERDAM - De politie is vanmorgen uitgerukt voor een vermoedelijke bombrief in het Okura Hotel in de Ferdinand Bolstraat in Amsterdam-Zuid. De brief ziet er net zo uit als de eerder deze week bezorgde bombrieven.

Personeel van het hotel heeft rond 8.45 uur de politie gebeld nadat er een verdachte brief is binnengekomen. Explosievenverkenners zijn aanwezig. Daarna is besloten ook de Explosieven Opruimingsdienst van Defensie (EOD) in te schakelen.

Meerdere bombrieven

Gisteren werd bekend dat er de afgelopen dagen meerdere bombrieven zijn bezorgd. Dat gebeurde bij een tankstation en een hotel in Amsterdam, bij een garage in Rotterdam en bij een makelaarskantoor in Utrecht.

De explosieven in de brieven zijn niet afgegaan, maar hadden volgens de politie zeer zwaar lichamelijk letsel kunnen veroorzaken. De recherche houdt er ernstig rekening mee dat de brieven van een en dezelfde afzender afkomstig zijn.

CIB

Op de brieven stond als afzender het CIB (Centraal Invorderings Bureau) in Rotterdam vermeld. Op het hoofdkantoor van het CIB zelf is gisteren ook een verdachte brief aangetroffen.

Ook dit keer staat er als afzender het CIB. "We gaan er vanuit dat het echt een bom is", zegt een politiewoordvoerder tegen AT5. "Het heeft letterlijk alle kenmerken van de brieven die de afgelopen dagen gestuurd zijn."