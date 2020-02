Sporen roofslak aangetroffen op Texel: oesters in Waddenzee mogelijk in gevaar

TEXEL - Slecht nieuws voor oesters in de Waddenzee: op Texel is een kluitje eikapsels van de Japanse stekelhoorn gevonden, een roofslak die voornamelijk oesters eet. Als de roofslak zich definitief in de Waddenzee vestigt, kan dat desastreuze gevolgen hebben voor de oesterpopulatie in het gebied.

Het kluitje lege eikapsels van de Japanse stekelhoorn werd eind vorige maand gevonden bij paal 14 op het Waddeneiland. Een bijzondere vondst, want voor zover bekend is er nog nooit een Japanse stekelhoorn in het Waddengebied waargenomen.

Toch is de roofslak geen onbekende in ons land. Eerder deze eeuw is de roofslak namelijk met oestertransporten meegereisd en zo onder meer in de Oosterschelde terechtgekomen. Omdat hij zich daar slechts mondjesmaat voortplant, vormt de slak daar geen bedreiging voor de oesterkweek. Op plekken waar de slak zich sneller vermenigvuldigt, worden oesters massaal opgegeten, schrijft Ecomare.

Mogelijk is het kluitje eikapsels door de stroming naar Texel gevoerd, en heeft de slak zich nog niet in het Waddengebied gevestigd. Als hij zich inmiddels wel in de Waddenzee heeft gevestigd, is het afwachten of de roofslak zich daar ook snel voortplant. "Als dat gebeurt, zouden de Japanse oesters fors kunnen afnemen."