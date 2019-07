Experiment mislukt: uitgezette oesters windmolenpark Noordzee massaal levend begraven

ZANDVOORT - Een groot deel van de oesters die vorig jaar najaar in kooien aan de voet van de windmolens in windmolenpark Luchterduinen werden uitgezet, heeft het niet gered. De verwachting was dat de oesters de onderwaternatuur in het gebied - zo'n 23 kilometer voor de kust van Zandvoort - zouden stimuleren, maar veel kooien blijken zo ver te zijn weggezakt in het zand dat de schelpdieren levend zijn begraven.

De kooien die vorig jaar aan de voet van de windmolens werden geïnstalleerd, hadden dienst moeten doen als kunstrif. Omdat er in het windmolenpark nauwelijks gevaren wordt, zouden die kunstmatige riffen het zeeleven een flinke impuls moeten geven, was het idee.

De onderzoekers geloven nog steeds in die theorie, zo schrijven Stichting De Noordzee en Natuur en Milieu in een gezamenlijk persbericht. "Uit de eerste resultaten blijkt dat natuurontwikkeling binnen windmolenparken kansrijk is, maar dat het ontwerp van de huidige kunstriffen niet past bij de condities in het windmolenpark."

Een deel van de kooien is in de bodem weggezakt, schrijft de stichting, 'waardoor de oesters onder een laag zand zijn bedolven'. Toch is er ook goed nieuws, want van de oesters in de kooien die niet zijn weggezakt, heeft tachtig procent het experiment overleefd. Ook zijn er op zowel levende als dode oesters zogeheten groeiranden aangetroffen, wat kan betekenen dat de oesters er wel degelijk goed gedijen.

Andere soorten

Bovendien hebben de onderzoekers rondom de niet weggezakte kooien wel veel ander leven waargenomen. "Krabben, mosselen, anemonen, zeesterren, steenbolken en eieren van de pijlinktvis", sommen ze de aangetroffen fauna op. "De ontwikkeling van oesterbanken heeft ook potentie voor andere soorten", concluderen ze.

"Het lijkt er dus op dat de sterfte te maken heeft met het ontwerp van de kooien", zoekt de stichting naar een verklaring voor de hoge sterftecijfer onder de oesters zelf. Zodra de opgeviste levende en dode oesters in het laboratorium zijn onderzocht, gaat het ontwerp van de kunstmatige riffen terug naar de tekentafel. Uiteindelijk hopen de organisaties het onderzoek met de aangepaste kooien voort te kunnen zetten.