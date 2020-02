Jeroen Olthof volgt opgestapte Tekin op als gedeputeerde

Voorganger Tekin besloot de functie twee maanden geleden neer te leggen, omdat hij geen grip meer had op het hoofdpijndossier rond Tata Steel. "Na drie jaar hard gewerkt te hebben in dit dossier, bleek recent weer dat de samenwerking met de controlerende en toezichthoudende instanties niet bracht wat daarvan verwacht mocht worden", aldus de PvdA toen in een reactie.

Geïnstalleerd

De opvolger van Tekin wordt op 9 maart door de Provinciale Staten geïnstalleerd. Olthof is geen onbekende in de Noord-Hollandse politiek. Hij is hiervoor namelijk wethouder geweest in de gemeente Zaanstad. De afgelopen twee jaar is hij werkzaam geweest als directeur bedrijfsvoering bij Youz.

Olthof zegt in een persbericht bewust de afgelopen twee jaar afstand te hebben genomen van de politiek. "Toen ik voor de opvolging van Adnan gepolst werd heb ik er niet lang over

hoeven nadenken. Het politieke bloed kruipt toch waar het niet gaan kan", valt er te lezen.