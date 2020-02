'Operatie Knetterbal' geslaagd: populair kindervuurwerk bijna overal in de ban vanwege milieuschade

PURMEREND - Sinds eind vorig jaar strijden ' Zwerfinator ' Dirk Groot en ' Plastic Soup Surfer ' Merijn Tinga tegen de verkoop van milieuvervuilend kindervuurwerk. Inmiddels hebben meerdere grote winkelketens overtuigd de knetterbal - waarvan de resten in de natuur belanden - uit de schappen te halen. Hoewel ze hun doel nog niet hebben bereikt, is ' Operatie Knetterbal ' nu al een succes te noemen.

Dankzij het succes van 'Operatie Knetterbal' moeten de mannen hun plannen enigszins bijstellen, vertelt Dirk voor de camera van NH Nieuws. "We wilden naar de rechter om wegwerpplastic (in kindervuurwerk, red) te laten verbieden, maar we hebben geen partijen meer om te dagen."

Hoewel de knetterbal dus op steeds minder plekken kan worden gekocht, is er nog veel ander vuurwerk met plastic te koop. "De knetterbal was een voorbeeld [...] dat altijd op straat terechtkomt, maar dat geldt ook voor kokers met plastic confetti", benadrukt Groot. "Dat schiet de lucht in, waait alle kanten op en is zeer slecht op te ruimen. Daar moeten we ook van af. Als het nou papier zou zijn...dan heb je wel troep, maar heeft de natuur er minder last van."

Internationale regels

Met het convenant richten ze zich vooralsnog uitsluitend op Nederlandse retailers. Wat betreft de knetterbal, kijken ze nu ook breder. Dirk wil de vervuiling bij de Europese Unie onder de aandacht brengen, in de hoop op internationale wet- en regelgeving. "Want je hoef maar de grens over en daar is het nog overal te koop."