Speciale bus op wereldkankerdag: "Maakt reis die patiënt ook aflegt"

Vanwege Wereld Kanker Dag werd de busreis onder andere georganiseerd door Michel Daenen, die zelf aan kanker leed. "Dit is de reis van de patiënt en bedoeld om aan te geven dat wanneer iemand ziek wordt door kanker, er heel veel organisaties zijn in de regio die allemaal moeten helpen", legt hij uit. "Alleen als we goed samenwerken kunnen we dat realiseren." Door bij elke stop een symbolisch puzzelstuk in ontvangst te nemen wordt het belang van die samenwerking aangegeven.

De passagiers hebben allemaal te maken gehad met de ziekte, als hulpverlener, maar vooral ook als patiënt. "Er is een gevoel van saamhorigheid", vertelt Jan Moenis, die aan de ziekte lijdt. "Maar je spreekt niet alleen over ziek zijn, ook over de dingen die eromheen hangen."

Onwetend

Er is veel waardering voor de zorg die geleverd wordt, ook naast de behandelingen in ziekenhuizen. De nazorg en begeleiding bij het omgaan met de ziekte is voor de patiënten van essentieel belang. Het omgaan met de onwetendheid in de omgeving van de patiënt is vaak een uitdaging, aldus Moenis. "Je hebt een vangnet die buiten de ziekte omgaat aan. Je krijgt geen gehoor bij buitenstaanders."

Na een reis langs huisartsen, fysiothereapeuten en ook de ziekenhuizen in Zaanstad en Purmerend, is de puzzel compleet.