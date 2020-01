Tzippy (12) zamelt 28.000 euro in met benefietmusical tegen kanker

AMSTERDAM - Iets negatiefs omzetten in iets positiefs. Met die instelling organiseert Tzippy de Wolff uit Amsterdam een benefietvoorstelling voor gezinnen waarin iemand is getroffen door kanker. Aanleiding voor Tzippy is dat haar vader vorig jaar twee keer de diagnose kanker kreeg. De 12-jarige musicalster stak de handen uit de mouwen en zette de benefietmusical Dolfje Weerwolfje en Foeksia de miniheks neer, waarin ze zelf ook speelt.

Ken je veel andere kinderen die ook zieke ouders hebben? "Dat niet, maar toen wij de voorstelling aankondigden, kwamen er wel heel veel mailtjes binnen van mensen die hier ook mee te maken hebben gehad. En toevallig heeft mijn tegenspeler, die in de voorstelling Dolfje Weerwolfje speelt, ook een moeder met borstkanker. Volgens mij gaat het met haar nu goed, maar zo kunnen we elkaar steunen."

Waarom een musical? "Ik ben sinds mijn 8e bezig met theater en heb al heel lang musicalles. Ik vond het daarom leuk om een voorstelling te maken, zo kunnen veel andere mensen daarvan genieten. Toen ik dit idee had, vertelde ik het mijn ouders en zij hielpen me om de benefietvoorstelling op te zetten. Maar ik heb het bedacht en iedereen zelf gebeld en gemaild. De meeste dingen heb ik dus zelf gedaan."

Op welk moment wilde je een benefietmusical organiseren? "Nadat mijn vader voor de tweede keer in een jaar kanker kreeg, voelde ik me echt machteloos. Ik weet dat het niet alleen zwaar is voor degene die ziek is, maar ook voor alle anderen eromheen. Er wordt al heel vaak iets gedaan voor mensen met kanker, maar ik wilde iets doen voor ouders en kinderen. Dat werd een musical die gratis is voor gezinnen."

"Dat is mijn grootste doel: dat mensen genieten van de voorstelling en even een middag rust hebben"

Hoeveel heeft de benefietvoorstelling tot nu toe opgebracht?

"Op dit moment hebben we ongeveer 28.000 euro opgehaald, dus dat is echt heel veel. Daarnaast zijn er nog honderd kaarten voor de voorstelling beschikbaar. Ik hoop natuurlijk dat heel erg dat we meer op kunnen halen voor het goede doel. En natuurlijk hoop ik dat de zaal binnenkort vol zit, zodat we nog meer gezinnen blij kunnen maken."

Wat heb je zelf geleerd van het organiseren van zo'n benefietvoorstelling?

"Ik weet nu dat je heel hard moet werken om zoiets op te zetten. Het gebeurt niet zomaar. Maar ik weet nu ook dat als je je best doet en heel veel mensen hierover vertelt, ze enthousiast worden van dit initiatief. En dat is ook mijn grootste doel: dat mensen genieten van de voorstelling en even een middag rust hebben."

Hoe gaat het nu met jouw vader?

"Met hem gaat het heel goed. Hij had hodgkin, een vorm van lymfeklierkanker. Die ziekte is vorig jaar twee keer geconstateerd, maar sinds december is hij helemaal klaar met alle behandelingen. Wel moet hij nog aansterken, maar het is een hele sterke man, dus dat komt wel goed. Ik ben heel trots op hem."

Wie Tzippy wil steunen kan dat doen via haar inzamelingsactie.