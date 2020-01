Overlevingskans voor mensen met kanker opnieuw toegenomen

De kans dat iemand die de diagnose kanker krijgt, vijf jaar later nog leeft, neemt elk jaar met ongeveer een procent toe. De overlevingskans was gemiddeld 65 procent in 2018 en een jaar eerder 64 procent, blijkt uit de Nederlandse Kankerregistratie.

De kans op overleving is vooral flink toegenomen bij onder meer prostaatkanker, darmkanker en borstkanker en bij veel soorten bloed- en lymfeklierkanker.

De overlevingskans voor mensen met longkanker, een veel voorkomende kankersoort in ons land, is ook wat gestegen. Was tot 2003 slechts 12 procent van de patiënten nog in leven vijf jaar na de diagnose, nu is dat 21 procent. De ziekte wordt sneller ontdekt dan voorheen. Ook is er een nieuwe bestralingstechniek voor patiënten die niet voor een operatie in aanmerking komen.

Minder vooruitgang

Bij een flink aantal zeldzame vormen van kanker werd minder vooruitgang geboekt. Patiënten met alvleesklierkanker hebben met 5 procent de laagste kans te overleven.