Vieze passagier of niet: beveiligers Schiphol willen altijd handschoenen

SCHIPHOL - Beveiligers op Schiphol willen voortaan zelf bepalen of ze bij het fouilleren van reizigers handschoenen dragen of niet. Nu mag het personeel alleen plastic handschoenen dragen als ze zien dat een passagier 'vies' is of als erom gevraagd wordt. Als beveiligers de handschoenen te lang aanhouden, worden ze op de vingers getikt door een leidinggevende.

Volgens vakbond CNV worden beveiligers gerapporteerd als ze het handschoenen-protocol overtreden. De bond krijgt zelfs meldingen van personeel dat naar huis is gestuurd of 'even ander werk moesten doen', omdat zij de handschoenen langer aanhielden dan toegestaan is.

"Dit kan echt niet, we zijn hier nu helemaal klaar mee”, zegt Erik Maas, onderhandelaar van CNV Vakmensen. “Beveiligers moeten zélf kunnen beslissen over het wel of niet dragen van handschoenen.” Volgende week donderdag houden de beveiligers op Schiphol een handschoenen-actie. Tegen de regels in dragen zij dan handschoenen wanneer zij dat willen.

Het is niet de eerste keer dat de beveiligers zich hierover laten horen. Vorig jaar trokken ze ook al aan de bel. Toen was er zelfs sprake van een tekort aan plastic handschoenen. Dat probleem is volgens CNV inmiddels opgelost en is er genoeg voorraad.

Urine, bloed en open wonden

Volgens CNV komen de beveiligers regelmatig onhygiënische situaties tegen. De vakbond citeerde vorig jaar een beveiliger die een passagier moest fouilleren die in zijn broek had geplast. Door drukte durfde de werknemer niet om handschoenen te vragen. Ook zeggen beveiligers in aanraking te komen met bloed of zelfs open wonden.

Klantvriendelijk

Dat beveiligers niet zelf over handschoenen mogen beslissen, komt voort uit een afspraak die Schiphol heeft gemaakt met de beveiligingsbedrijven. Volgens die afspraak moeten passagiers standaard zonder handschoenen worden gefouilleerd. Het idee erachter is dat de beveiligers dan beter kunnen voelen en dat dit voor de passagiers ook klantvriendelijker overkomt.

Coronavirus

CNV wil dat het handschoenen-protocol zo snel mogelijk wordt aangepast en dat Schiphol en de beveiligingsbedrijven zich hier duidelijk over uitspreken. Maas: “Vanaf nu geen vaagheid meer. De beslissing om bij het fouilleren wel of geen handschoenen te dragen ligt bij de beveiligers zelf en bij niemand anders. Zeker nu er ook nog de nodige zorgen bij komen over het coronavirus. We accepteren het niet meer als beveiligers die hun handschoenen aanhouden, hierop door hun leidinggevenden worden aangesproken.”

Uit een enquête die CNV vorig jaar hield, bleek dat 57 procent van de beveiligers ‘liefst altijd’ met handschoenen willen fouilleren. 37 procent wil het op zijn minst zelf bepalen. 6 procent van de beveiligers heeft geen behoefte aan handschoenen.