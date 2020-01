Bezorgd grondpersoneel: Schiphol doet niet genoeg aan preventie coronavirus

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

De grondmedewerkers die dagelijks talloze vluchten uit China afhandelen maken zich grote zorgen over de verspreiding van het coronavirus. In China zijn er inmiddels 170 mensen aan overleden, ruim 7700 patiënten zijn ermee besmet. In Nederland is het virus nog niet opgedoken. Op Schiphol worden passagiers reizend uit China over het coronavirus geadviseerd op schermen bij de bagagebanden en KLM heeft alle vluchten naar drie Chinese steden opgeschort. Naar Beijing en Shanghai wordt nog wel gevlogen.

Niet serieus genomen

De Chinese luchtvaartmaatschappijen hebben hun dienstregeling naar Schiphol niet aangepast. Volgens FNV maakt het grondpersoneel zich vooral daar zorgen om. Ze zien de bemanningen en passagiers van die maatschappijen rondlopen met mondkapjes, maar worden door hun werkgevers niet voldoende voorzien van voorlichting en preventieve maatregelen. FNV-bestuurder Egon Groen: "Veel medewerkers hebben helaas het gevoel dat hun ongerustheid door het eigen bedrijf niet serieus wordt genomen."