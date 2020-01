Albinozeehond Snow White blijkt druk baasje: hij zwom 25 kilometer de Noordzee op

TEXEL - De twee weken geleden door Ecomare uitgezette albinozeehond Snow White is een druk baasje, zo blijkt uit gps-gegevens van de zender die hij bij zich draagt. Hij is onder meer 25 kilometer de Noordzee op gezwommen.

Maar ook ónder het water maakte hij veel meters: hij dook namelijk tot wel 30 meter diep. Het dier ging afgelopen week eerst naar de Mokbaai, in het zuiden van Texel, ging toen de Noordzee op en rustte vervolgens uit op de zandplaat de Razende Bol.

Laatst bekende locatie

Daarna is hij naar het noorden gegaan, ging nogmaals de Noordzee op en zwom tot slot naar de Griend. Dit is een hoge zandplaat in de Waddenzee, tussen Texel en Terschelling. Hij was hier zondag en dit is tegelijkertijd zijn laatst bekende locatie (zie de kaart hieronder).

Ecomare verwacht dat, zodra Snow White weer in de buurt van een zendmast is, de tussenliggende gegevens binnenkomen. Verzorgers zijn blij verrast dat het dier zoveel en zo ver zwemt: het vertoont volgens hen 'gezond zwem- en duikgedrag'.