Albinozeehond binnengebracht bij Ecomare: dier is door zeldzame afwijking spierwit

TEXEL - Bij Ecomare is een wel heel bijzonder dier binnengebracht: de witte zeehond blijkt namelijk een albino te zijn. Dit is volgens het zeehondencentrum een heel zeldzame afwijking bij deze dieren. Het is voor Ecomare voor het eerst dat een albinozeehond in de opvang terecht komt. In andere opvangen is het een paar keer eerder gebeurd.

De spierwitte zeehond werd gevonden op de Waddendijk. Door zijn heel lichte vacht en rode ogen werd al gauw duidelijk dat het een albino was. Een ander kenmerk is dat hij geen of weinig zicht lijkt te hebben. "Oogafwijkingen komen vaak voor bij albinisme. Of de zeehond helemaal blind is of nog wel wat ziet, moet nog blijken."

Wel is de zeehond erg ziek door een longworminfectie. Ook heeft hij allemaal wondjes op zijn lichaam. "Bij binnenkomst heeft het dier een oplossing van zouten en mineralen gekregen", aldus Ecomare, "waarmee zijn vochtbalans weer op peil is gebracht. De dierenarts heeft hem vervolgens een injectie met antibiotica en ontwormingsmiddel gegeven." De zeehond is een mannetje van drie tot vier maanden oud, hij weegt 16,8 kilo. Hij wordt in de quarantaine verzorgd.

Het dier had overigens wel zijn trek en ook met zijn levenslust was niets mis, want hij at volgens de verzorgers 'twee hele haringen op' en dook meteen het water in.

Hoewel albinodieren zeldzaam zijn, komen ze toch zo af en toe langs. Zo was er deze zomer op Texel een albinolepelaar, en een albinohaai gezien.