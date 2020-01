'Amstelvener (41) was schutter bij dodelijke schietpartij Hugo de Grootplein in Amsterdam'

AMSTERDAM - Het Openbaar Ministerie (OM) gaat ervan uit dat de 41-jarige Cherif A. de schutter was tijdens de dodelijke schietpartij op het Hugo de Grootplein in Amsterdam. De Amstelvener staat vandaag voor de rechter.

Een andere man wordt geraakt in zijn buik en is zwaargewond.

Het geluid is afkomstig uit pizzeria 'La Piccola Baracca', waar rond 15:45 uur een man naar binnen loopt. Hij opent daar het vuur en raakt twee mensen. Savic - de uitbater van de pizzeria - loopt nog naar buiten, maar zakt dan in elkaar. De Amsterdamse Serviër overleeft de schietpartij niet.

Eerder was nog niet bekend waar A. precies van werd verdacht. Hij moet zich vandaag in de rechtbank melden tijdens een pro forma-zitting. Hierbij wordt de zaak nog niet inhoudelijk behandeld.

"Het was vooral stil. Iedereen was vooral in shock, van wat is hier nu gebeurd?"

Schok

De schok is groot, vertellen getuigen aan AT5. Twee jongens die langs het plein fietsen hebben de schoten gehoord. "We zagen een man voor de deur op de grond liggen met een groepje mensen erbij." "Het was vooral heel stil", vertelt een ander. "Iedereen was in shock, van wat is hier nu gebeurd?"

Ondertussen ontfermen de hulpdiensten zich over de slachtoffers en gaat de politie op zoek naar een verdachte. Die wordt al snel gevonden: de politie weet op de Admiraal de Ruijterweg een Volkswagen klem te rijden en de bestuurder aan te houden. In de auto van Cherif A. wordt een vuurwapen aangetroffen.

AT5 ontvangt die middag van een ooggetuige onderstaande beelden: