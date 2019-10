Schietpartij in Amsterdam-West: één dode, één zwaargewonde

AMSTERDAM - Bij een schietpartij op het Hugo de Grootplein in Amsterdam-West is een vanmiddag een dode gevallen. Een tweede slachtoffer is er ernstig aan toe.

De schietpartij vond plaats rond 15.45 uur. Volgens een getuige zijn daarbij drie schoten gelost. Het dodelijke slachtoffer werd nog gereanimeerd, maar dat mocht niet baten.

Volgens de politie waren er veel mensen getuige van de schietpartij.



Politie schiet bij aanhouding verdachte

De politie is nog op zoek naar twee verdachten. Vlak na de schietpartij is op de Admiraal de Ruijterweg een auto aan de kant gezet. Vermoedelijk gaat het om de vluchtauto.

Hierbij is één iemand aangehouden. De politie heeft bij de aanhouding een waarschuwingsschot gelost.