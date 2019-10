Verdachte dodelijke schietpartij pizzeria is 41-jarige Amstelvener

AMSTELVEEN - De verdachte die vastzit voor de dodelijke schietpartij bij pizzeria La Piccola Baracca aan het Hugo de Grootplein in Amsterdam is een 41-jarige man uit Amstelveen. In de auto waarin hij reed is een vuurwapen aangetroffen.

Bij de schietpartij werd de 49-jarige uitbater van de pizzeria, Goran Savic, doodgeschoten. Een tweede persoon raakte zwaargewond. Naar verluidt gaat het om de Servische crimineel Jovan Djurovic zijn, die eerder al liquidatiepogingen zou hebben overleefd. Volgens Het Parool waren de kogels voor Djurovic bedoeld.

De vermoedelijke vluchtauto van de schutter werd na de schietpartij gezien op de Admiraal De Ruijterweg. Na een korte achtervolging werd daar de 41-jarige Amstelvener aangehouden. Bij zijn aanhouding werd door de politie een waarschuwingsschot gelost. De man zit in alle beperkingen, wat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat. Hij wordt vrijdag voorgeleid.

Kort na de schietpartij was de politie op zoek naar twee verdachten die er mogelijk met een grijze Volkswagen met Belgisch kenteken vandoor waren gegaan. De politie zegt desgevraagd dat er in het onderzoek nog wel rekening wordt gehouden met een mogelijke tweede verdachte, maar dat daar momenteel niet actief naar wordt gezocht.

Inmiddels zijn voor de deur van de pizzeria bloemen gelegd.