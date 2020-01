Waarom KLM wél en zustermaatschappij Air France níét boven Irak en Iran vliegt

SCHIPHOL - De Tweede Kamerfractie van D66 neemt geen genoegen met de keuze van KLM om weer boven Irak en Iran te vliegen. Daarbij vindt D66-parlementariër Jan Paternotte het niet uit te leggen dat KLM's zustermaatschappij Air France nog wel om het conflictgebied heen vliegt. "Onnavolgbaar voor passagiers", vindt Paternotte en stelt er vandaag vragen over aan de minister.

Air France

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet KLM besloot na twee weken omvliegen om weer via de snelste route naar onder andere Muscat en Abu Dhabi te vliegen. Tussen 8 en 23 januari vermeed de maatschappij het luchtruim van Irak en Iran na meerdere raketaanvallen op militaire bases in Irak en het neerhalen van een passagierstoestel van Ukraine International Airlines bij Teheran (Iran). Na een veiligheidsanalyse besloot KLM op 23 januari het conflictgebied niet meer te mijden. Zustermaatschappij Air France vliegt er dus niet overheen. Over de verschillende veiligheidskeuzes van Air France en KLM verbaast D66-Kamerlid Paternotte zich. Hij kan niet begrijpen waarom twee maatschappijen binnen één luchtvaartgroep andere afwegingen maken. Hoe zit dat? KLM KLM mag, net als alle andere Nederlandse luchtvaartmaatschappijen, zelf een veiligheidsanalyse maken. Volgens een woordvoerster staat de maatschappij in direct contact met de Nederlandse en andere overheden, en zijn die goed in staat om veilige vliegroutes te bepalen. Het 'security-managementsysteem' dat KLM voor risicoanalyses wordt gebruikt, wordt volgens de woordvoerster ook door andere landen overwogen om in gebruik te nemen. Maar coalitiepartijen D66 en CDA vinden dat KLM die risicoanalyses voortaan moet overlaten aan een onafhankelijke instantie die dat voor alle Europese maatschappijen bepaalt. (Artikel gaat verder onder de foto)

De Boeing 777 van KLM wordt ook op routes boven Irak of Iran ingezet (NH Nieuws/Doron Sajet)

Air France Air France en KLM behoren sinds 2004 tot dezelfde luchtvaartgroep. Het hoofdkantoor van Air France-KLM staat in Parijs. Op ieder toestel van beide maatschappijen staat het gezamenlijke logo. Toch trekken KLM en Air France wat vliegen boven conflictgebieden niet samen op. Air France moet zich namelijk aan de keuze van de Franse luchtvaartautoriteit DGAC (Directorate General for Civil Aviation) houden, vertelt een woordvoerster van Air France aan NH Nieuws. DGAC heeft voor alle Franse luchtvaartmaatschappijen bepaald dat vliegen boven Irak en Iran niet veilig is. (Artikel gaat verder onder de foto)

Air France vliegt dagelijks vanaf meerdere Franse bestemmingen naar Schiphol (NH Nieuws/Doron Sajet)

Europees advies Een van de overwegingen voor KLM om toch boven Irak en Iran te vliegen, is een advies van het Europese agentschap voor luchtvaart EASA. Die stellen dat vliegen boven Irak en Iran nog steeds onveilig is. Als Europese maatschappijen desondanks die route toch willen nemen, adviseert EASA om dat minimaal op 25.000 voet (7,6 km) hoogte te doen. KLM vliegt in het gebied hoger dan die aanbevolen 25.000 voet. (Artikel gaat verder onder de tweet)