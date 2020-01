Kamerlid vindt besluit KLM om weer over conflictgebied te vliegen "onwenselijk"

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

Van de Amerikaanse luchtvaartautoriteiten mogen maatschappijen uit de Verenigde Staten nog steeds niet boven Irak en Iran vliegen. De Europese autoriteiten (EASA) hebben ook geen nieuw besluit genomen over routes boven het conflictgebied. EASA heeft vorige week een aanbeveling doen uitgaan waarin staat dat luchtvaartmaatschappijen boven de 25.000 voet (7,6 kilometer) moeten vliegen. Die aanbeveling geldt tot 16 juli.

Onwenselijk

Jan Paternotte van D66 laat NH Nieuws weten het besluit van KLM 'voorbarig' en 'onwenselijk' te vinden. Paternotte: "KLM heeft vast een goede informatiepositie, maar het feit dat elke luchtvaartmaatschappij een eigen keuze gaat maken of wel of niet weer over Iran en Irak te vliegen vinden wij onwenselijk."

"Wie wél over Irak en Iran vliegt bespaart veel kerosine en overvliegrechten, en geeft dus een prikkel aan de concurrenten om ook maar weer die route te kiezen. Daarom willen wij dat de bevoegdheid een luchtruim weer open te stellen bij een deskundige onafhankelijke autoriteit komt, en niet bij commerciële luchtvaartmaatschappijen", aldus het Kamerlid.

Raketaanvallen

Paternotte heeft samen met partijgenoot Sjoerdsma en het CDA vragen gesteld aan de ministers van Buitenlandse Zaken en Infrastructuur over de beslissingen van KLM. De kamerleden willen weten waarom KLM nog over Irak vloog toen er al raketaanvallen waren geweest op militaire bases in het land. Ze verbazen zich over de keuze van KLM om na het per ongeluk neerhalen van een Boeing 737 van Ukraine International Airlines door Iran, boven het gebied door te vliegen.

Ook vragen ze zich af of KLM de aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over vliegen boven conflictgebieden volgt. Volgende week woensdag komen de vragen aan de orde in een Kamerdebat.

Reactie KLM

KLM wilde niet ingaan op de kritiek van Paternotte en verwees NH Nieuws naar hun statement over het besluit.