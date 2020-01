Kamervragen over KLM-vluchten boven Irak en Iran

SCHIPHOL - De Tweede Kamerfracties van CDA en D66 willen van de ministers van Infrastructuur en Buitenlandse Zaken weten waarom KLM kort na het neerhalen van een Oekraïense Boeing 737 in Teheran nog over Irak en Iran vloog. Zowel de KL422 uit Muscat als de KL452 uit Abu Dhabi vloog dezelfde nacht van de ramp boven Irak richting Amsterdam.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

CDA en D66 nemen geen genoegen met de mededeling van KLM om pas na het neerhalen van vlucht PS752 van Ukraine International Airlines de vliegroutes boven Irak en Iran aan te passen. Ze willen van de ministers weten waarom KLM nog boven het gebied vloog toen al bekend was dat Iran met raketten militaire bases in Irak had aangevallen.

Het is voor de vragenstellers van de Tweede Kamer ook niet duidelijk of KLM het rapport met aanbevelingen voor het vliegen boven conflictgebieden van de Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft gevolgd. In dat rapport staat dat landen, luchtvaartmaatschappijen en luchtvaartautoriteiten naar aanleiding van de aanslag op vlucht MH17 meer informatie moeten uitwisselen.

Per ongeluk

KLM besloot in een veiligheidsoverleg Irak en Iran te mijden. Het neerhalen van PS752 werd aanvankelijk door Iran ontkend, maar uiteindelijk heeft het land toegegeven de Boeing 737-800 per ongeluk kort na de start in Teheran uit de lucht te hebben geschoten.