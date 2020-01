Passagiers Schiphol krijgen coronavirus-advies op informatieschermen

Passagiers die op Schiphol aankomen, moeten advies over het coronavirus krijgen op de informatieschermen boven de bagagebanden. Dat adviseert het speciale Outbreak Managementteam (OMT) van het RIVM aan minister Bruins van Medische Zorg. Mondkapjes en het screenen van aankomende passagiers zouden geen zin hebben.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

Volgens het RIVM is een zogenaamde entry-screening op Schiphol in het verleden niet effectief gebleken. Ten tijde van de SARS-uitbraak in 2002 en 2003 zijn bijna drie miljoen passagiers bij aankomst gescreend op het virus, maar werden er geen gevallen vastgesteld. Het OMT raadt dan ook af om reizigers op Schiphol te testen op het coronavirus.

Mondneuskapjes

Het dragen van mondneuskapjes, die momenteel op Schiphol niet aan te slepen zijn, hebben volgens het OMT geen meerwaarde. Passagiers kunnen beter zich aan de hygiëne-adviezen houden, zoals het regelmatig handen wassen, hoesten in de binnenkant van je elleboog en afstand houden van zieke mensen. Het OMT raadt dus wel aan passagiers goed te informeren en stellen voor de informatie beschikbaar op de schermen boven de bagagebanden te zetten. Het advies op de schermen zal hetzelfde zijn als op de RIVM-website.

Luchtvaartmaatschappijen

De Europese luchtvaartautoriteit EASA heeft luchtvaartmaatschappijen vandaag aangeraden hun bemanningen te informeren hoe om te gaan met passagiers met luchtweginfecties. Daarbij adviseren ze luchthavenpersoneel en bemanningen om passagiers met de symptomen van het coronavirus te melden, indien zij vanuit China reizen of daarmee in contact zijn geweest. Ook moeten zij aan boord het juiste beschermende materiaal hebben om zich tegen infecties te beschermen, mochten zij met zieke passagiers in aanraking komen.

KLM

Bemanningen van KLM worden dagelijks geïnformeerd over de stand van zaken, als zij naar China vliegen. Bij de cabinevakbond VNC waren nog geen meldingen geweest van stewards of stewardessen die liever niet naar China gaan. Eerder vandaag liet KLM weten dat passagiers die hun vlucht naar China willen annuleren of omboeken, dat kosteloos mogen doen.

KLM vliegt op vijf Chinese steden, waaronder Beijing en Shanghai, en heeft ook rechtstreekse vluchten naar Hong Kong en Taiwan. Op Schiphol landen dagelijks meerdere Chinese passagiers- en cargomaatschappijen.