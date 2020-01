KLM-passagiers mogen vlucht naar China gratis annuleren of omboeken

Het aanbod van KLM geldt voor iedereen die tussen nu en 29 februari van of naar China zou reizen. Deze passagiers kunnen hun vlucht uitstellen tot uiterlijk 31 mei, hun geld terugvragen of een andere bestemming kiezen. In dat laatste geval moeten ze wel bijbetalen als die bestemming duurder is.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken raadt reizigers vooralsnog niet af om naar China te reizen, behalve naar de regio rond Wuhan. Daar is het virus uitgebroken en zijn er al tientallen doden te betreuren als gevolg hiervan. De stad is hermetisch afgesloten van de buitenwereld.