Passagiers Schiphol bereiden zich voor op coronavirus: "Natuurlijk maak ik me zorgen"

SCHIPHOL - Een aantal passagiers dat vanaf Schiphol reist richting de Aziatische landen maakt zich zorgen over het coronavirus. In China zijn honderden mensen besmet met het virus. 41 mensen zijn eraan overleden.

"Een mondkapje zal ik zeker gebruiken daar", zegt een man die naar Bangkok in Thailand gaat. "Natuurlijk maak ik me zorgen over het virus. Maar ik schat het risico niet zo hoog in." Drie andere passagiers gaan naar Shanghai in China. "We maken ons een beetje zorgen dat alles daar dicht is. Maar we vinden het leuk om onze vrienden op te zoeken. We zullen zien!"

Illegale verkoop