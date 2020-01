Horinezen delen oorlogsverhalen bij Holocaustmonument Levenslicht

Het kunstwerk is gemaakt door Daan Roosegaarde en bestaat uit 104.000 lichtgevende stenen. Dit aantal staat gelijk aan het aantal Joodse, Roma- en Sinti-slachtoffers uit Nederland. In 170 gemeenten werd een deel van het Levenslicht tentoongesteld. Zo ook in Hoorn, waar veel inwoners kwamen kijken.

Burgemeester Jan Nieuwenburg opende de avond en noemde de namen van de Joodse slachtoffers uit Hoorn, van wie bekend is dat zij zijn omgekomen in Auschwitz en Sobibor.

Daarna kregen de Horinezen het woord en vertelden zij welke invloed de Tweede Wereldoorlog heeft gehad op hun leven. De gemeente had boven verwachting veel aanmeldingen van inwoners die hun verhaal wilde delen. Er waren 57 aanmeldingen, die allemaal een steen neerlegden bij het monument.

Verhalen delen

Zo legde Janus Blouw namens de Sinti-, Roma- en woonwagengemeenschap een steen neer. Janus was samen met zijn opa, die in de oorlog zat ondergedoken, naar de Roode Steen gekomen. Blouw vertelde over zijn opa, en over de 22 familieleden die zijn omgekomen in Auschwitz.

Mevrouw Dijkman-Kool deelt het verhaal over haar vader. Ze heeft haar vader nooit gekend, want hij zat in de tijd van de oorlog op een stoomschip met voorraden voor Amerikanen. Het schip werd getorpeteerd door een Duitse onderzeeër. Binnenkort vertrekt mevrouw Dijkman-Kool naar Canada, naar de plek waar het wrak van het schip is gevonden.