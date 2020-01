Chris van den Helder komt in actie voor Urbanuskerk en importeert speciale blikjes uit China: "Unieke actie"

Samen met chocolatier Martinez, die haar fabriek in Amstelveen heeft staan, heeft Chris al een enorme hoeveelheid chocoladerepen verkocht. Het grootste deel van de opbrengst naar de restauratie van de in 2018 vlam gevatte Urbanuskerk.

Iconische kerk

Nu gaat Chris een stap verder. Hij heeft een uniek blikje ontworpen om de repen ook als relatiegeschenk aan te bieden aan bedrijven die willen bijdragen aan de wederopbouw van de iconische kerk in Bovenkerk.

"Bedrijven hebben zich al gemeld, kunnen we iets doen voor de kerk?" Om aan die vraag te voldoen ontwikkelde hij dit blikje. "We gaan die blikjes maar een keer laten maken, het moet wel uniek blijven. We hopen er gewoon 10.000 te gaan verkopen in korte tijd."