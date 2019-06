Bovenkerkers roadtrippen door Scandinavië om geld op te halen voor afgebrande Urbanuskerk

BOVENKERK - Het belooft één groot avontuur te worden. Giovanni Thijs (24) en Djurre van der Burg (24) uit Bovenkerk rijden de komende weken mee met de Baltic Sea Circle Race om geld op te halen voor de wederopbouw van de in september afgebrande Urbanuskerk. Er zijn wél wat uitdagingen: ze rijden in een oud busje, moeten snelwegen vermijden en GPS is verboden...

Giovanni en Djurre zijn hun hele leven al beste vrienden en groeiden op vlakbij de Urbanuskerk. "Alles gebeurde eigenlijk rondom onze Urbanuskerk en daarom vinden we het zo leuk om daar geld voor op te halen", vertelt Giovanni.

Lees ook: Amstelveen in rouw door grote kerkbrand: "Zoveel mooie en droevige herinneringen hier"

Het hele dorp was geschokt toen de kerk in september in lichterlaaie stond. "Het ging rond op sociale media, iedereen had het er over." De jongens zijn zelf niet gelovig, maar zijn blij dat ze iets kunnen bijdragen. De teller staat inmiddels al op 2500 euro.

Geen GPS

Het 38 jaar oude volkswagenbusje T3 van Giovanni werd twee maanden geleden uit de stalling gehaald. Na de nodige reparaties is de oldtimer nu helemaal klaar voor het rondje om de Baltische zee. "Ik heb de afgelopen weken wel wat stress gehad. Ik wist niet of het goed zou komen", lacht Djurre.

Hun nostalgische busje heeft veel kilometers voor de boeg. De Bovenkerkers hopen 8500 km te gaan rijden door heel Scandinavië, naar de Noordkaap en om de Baltische Zee. Slapen doen ze in een tentje (voor extra punten), snelwegen zijn verboden terrein en de route moet afgelegd worden zónder GPS.



Gelukkig zijn de heren goed voorbereid. In hun busje ligt het nodige gereedschap voor als de oldtimer er toch mee ophoudt. Ook zijn er routekaarten, is er een wegenatlas, een woordenboek Duits, en zijn wat zakken chips én twee treetjes bier aanwezig. "En mochten we het echt niet meer redden, dan kunnen we de rest van het peloton vragen om versterking met onze boardradio", zegt Giovanni.

Uitzwaaien

Bij de Urbanuskerk worden de jongens door hun dorpsgenoten uitgezwaaid. Vandaag start de rally in Groningen en deze zal over 18 dagen ook weer eindigen in Groningen. Wil je de Bovenkerkers volgen? Dat kan via deze link.