Kapel Urbanuskerk na brand weer open voor publiek: "Trots op bereidwilligheid"

AMSTELVEEN - De kapel van de afgebrande Urbanuskerk is weer open voor publiek. Dat is de eerste stap, na de verwoestende brand van precies een jaar geleden, op weg naar het volledige herstel van het kerkgebouw.

Er was veel publiek op de 'herdenking', zoals de kerk de bijeenkomst had aangeduid. In de nabijgelegen tuin werd stilgestaan bij de ingrijpende gebeurtenis.

Ook voor Pastoor Jongerden is het een dag die hij nooit meer zal vergeten. "Al die beelden en de machteloosheid, emotie en gevoelens", vertelt hij kijkend naar de beelden van de brand. "Iedere keer weer als je het ziet, dan raakt je dat."

Betrokkenheid

De herdenking gaf ook ruimte om een positieve ontwikkeling te benoemen, namelijk de heropening van de kapel. Hoewel er van de rest van de kerk nog altijd weinig over is en ingebruikname nog ver weg, is dit een positieve ontwikkeling. Nog altijd wordt er via verschillende initiatieven pogingen gedaan het benodigde geld voor de renovatie bij elkaar te brengen.

"Er is een zekere betrokkenheid van de hele buurt en omgeving", vertelt Clem Venne van Stichting Vrienden van de Urbanus dankbaar. "Er zijn ook oudere mensen bij die vijf euro overmaken, maar dat kan voor hen veel meer betekenen dan voor de mensen die misschien vijftig euro neerleggen."

Trots

Hoewel het een emotionele dag is voor de pastoor, overheerst ook vooral dankbaarheid en trots. Hij voelt hoezeer vele mensen begaan zijn met het lot van de kerk. "Ik ben trots op de enorme bereidwilligheid van zoveel vrijwilligers die zich inzetten voor deze geloofslocatie", vertelt hij in de heropende kapel.

"Dat we ook als gemeenschap bij elkaar zijn gebleven en hier weer terechtkunnen, geeft ook een stuk vitaliteit van de mensen aan die iets voor de kerk overhebben."