Mick en Romy zijn de eerste bewoners van unieke Tiny House-buurt De Falgatuinen in Den Helder

"We hebben eerst gekeken of er bouwprojecten waren in de buurt van Heiloo," vertelt Mick van der Wal. "Maar veel projecten zijn maar voor vijf jaar en daarna heb je dus geen zekerheid." "We hadden dit op internet gezien," vult zijn vriendin Romy van Roode aan. "We hebben ons ingeschreven en het is nu gelukt."

Materiële zaken

Het stel heeft niet veel ruimte nodig. Sterker nog: ze vinden het juist prettig om klein te wonen. "We zijn niet echt opruimers", zegt Mick met een lach. "We willen vooral veel buiten zijn en niet met materiële zaken bezig zijn." Romy: "Om ons heen wonen mensen best wel in grote huizen en dat hoeft van ons niet. Wij vinden dit al groot."

Op het terrein staat nu dus één Tiny House, klaar voor gebruik. Dat worden er in totaal 33. De Woningstichting heeft al 22 kavels verhuurd, de toestemming voor de overige 11 ligt nog bij de gemeente.

Bloemetje

Ook andere aspirant-bewoners waren vandaag aanwezig. "We hebben een bloemetje meegenomen voor onze aanstaande buren", vertelt één van hen. Jaloersheid over de primeur is er niet echt: "Een klein beetje, misschien. Maar vooral blij dat nu alles gaat beginnen." Mick en Romy hebben dus het huurcontract ondertekend, zij kunnen beginnen met inrichten.